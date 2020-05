Tra i giocatori vagliati dalla Juventus in merito alle trattative con il Barcellona, c'è anche Nelson Semedo. Ecco cos'ha detto di lui il suo ex allenatore al Benfica B, Helder Cristovao, al giornale spagnolo Mundo Deportivo: "Sarebbe un errore lasciare partire Semedo. So che pochi giocatori possono portare 30 o 40 milioni di euro, ma è un top player. Si dice che abbia offerte dalla Juventus e dal Manchester City. È un giocatore molto affidabile e ogni anno che passa si sente più a suo agio a Barcellona. Sergi Roberto non è un ala specifica e ci sono partite in cui Semedo deve giocare"