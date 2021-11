"In passato ho detto che lo vedrei bene alla Juve? Con tutto il rispetto per la Lazio, Sergej è un giocatore per un grande club del futuro. E sono sicuro che presto sarà il momento per vivere una nuova avventura e nuovi sogni. La Juve, a mio parere, è ancora un grande club e penso che per chiunque sia un onore giocare per quel club. Vedremo cosa ci porterà domani, quale sarà la strada che gli indicherà Dio".Queste le parole dell'agente di Milinkovic-Savic, ​Mateja Kezman, a TuttoJuve.