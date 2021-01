Manuel Locatelli è uno dei calciatori iscritti nella lista dei desideri stilata da Paratici insieme ad Andrea Pirlo. A fornire un assist ai bianconeri potrebbe essere l'agente del calciatore, Stefano Castelnovo, intervistato dal Daily Mail: "I rapporti con il Sassuolo sono ottimi, la società è ambiziosa, vediamo cosa succederà in futuro. Se dovesse arrivare una buona offerta, sarà interesse di tutte le parti giungere ad un accordo. Saremo sempre grati al Sassuolo, così come al Milan. Adesso credo che lui sia alla ricerca di una nuova esperienza, in Italia o all'estero. Sogna di poter giocare la Champions League: spero che sia lui che il Sassuolo possano ricevere un bel regalo in estate".