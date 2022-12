ha parlato a Spaceviola: "Sono onesto, non c’è niente.Lo leggo in giro, ma non c’è niente di vero. Poi nel calcio non si può dire niente. Lui vuole giocare nella Nazionale brasiliana, e tutti quelli che giocano nel Brasile giocano a livello top: lui deve seguire quel livello. La Fiorentina deve arrivare al livello delle squadre top. Lui è felice a Firenze, ma nel calcio non si può mai sapere".