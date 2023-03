L'agente di Ferguson, Bill McMurdo, è stato intervistato da SportItalia riguardo il futuro del centrocampista del Bologna: "Lewis mi disse 5 anni fa che sapeva che avrebbe giocato nei massimi campionati. La sua autostima è incredibile. Bologna è stata una grande opportunità per lui ed è totalmente convinto del club e della scelta che ha fatto. Sa di essere destinato alla vetta del calcio"."Penso che un prezzo di 9-10 milioni sia una cifra giusta al momento. È estremamente felice a Bologna e ama la vita in Italia. Lewis ha una profonda convinzione di poter giocare nei migliori campionati d'Europa. Secondo me ha degli affari in sospeso in Italia"."Lo adorerebbe, questo è il suo sogno".