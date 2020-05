Michelangelo Minieri, agente tra gli altri di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina seguito anche dalla Juve, ha parlato a Tuttosport del futuro del suo assistito: "Ho seguito la sua crescita nei due anni passati a Cremona e quello che ha dimostrato dopo l'approdo in A non mi ha sorpreso. L'impatto che ha avuto con la categoria è stato importante: si è calato con fisicità e talento oltre che con grande personalità. Ha sempre ricevuto tanti attestati di stima ma lui è sempre stato capace e bravo a farsi scivolare tutto addosso. L'umiltà, che è una delle sue caratteristiche, lo porterà lontano. Ha un contratto fino al 2024 con la Fiorentina. L'azzurro e l'Europeo sono due grandi obiettivi di Gaetano. Gli stimoli sono grandissimi al di là dello slittamento al 2021, anche se riconosco che lo spostamento in avanti della data della competizione potrebbe favorire ragazzi come lui che nel frattempo potranno aumentare la propria esperienza nel club".