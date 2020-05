Dejan Kulusevski è pronto a tornare in campo col suo Parma. E a raccontarlo è lui stesso in un Q&A con i tifosi: “Paura? No, sono carichissimo per tornare a giocare. Non sono mai stato così bene, non vedo l’ora”.



Poi, anche la stoccata al team di Fifa che non lo ha inserito nella squadra dell’anno: emoji in silenzio...



Il talento di proprietà della Juve, acquistato nello scorso mercato, fa capire di essere uno dal carattere forte, quello che ha conquistato i bianconeri. E, così, si prepara a chiudere la stagione, prima di varcare definitivamente i cancelli della Continassa.