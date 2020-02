Toni Kross, centrocampista del Real Madrid a lungo accostato alla Juventus, ha parlato del suo futuro a Sporschau Club: "Fin dal primo giorno c'è stato un affetto speciale nei miei confronti. La fine della mia carriera? Ho sempre detto che non avrei giocato fino a 38 anni. Mi restano 3 anni e mezzo fino all'estate del 2023. Poi avrò 33 anni, l'età giusta per pensare alle cose senza avere un contratto di quattro anni. L'idea è sempre stata quella di tornare in Germania, ma sono passati cinque anni e mezzo e qui ci sentiamo a nostro agio".