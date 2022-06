Kalidou Koulibaly manda un messaggio al mercato. Futuro al Napoli? Il difensore è intervenuto ai microfoni di Seneweb dopo la sfida di ieri sera tra il suo Senegal e la Ruanda, spiegando: "Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite con la Nazionale".



LA SFIDA - Su Koulibaly c'è l'interesse di alcuni top club europei, tra cui Barcellona e Juventus. I blaugrana spingono, ma ancora hanno problemi di tesseramenti e di liquidità, perciò non possono chiudere colpi per il momento. I bianconeri, invece, sono attratti dall'idea di strapparlo al Napoli, ma De Laurentiis non è un cliente semplice. A un anno dalla fine del suo contratto, infatti, il presidente chiede ancora 40 milioni di euro. Lui è il preferito di Allegri, ma non basta. L'agente del giocatore, Fali Ramadani, dovrebbe essere in Italia nei prossimi giorni, per incontrare la società e discutere il futuro del giocatore.



LE ALTERNATIVE E DEMIRAL - Tante le alternative sul tavolo dei bianconeri, da Acerbi a Badiashile, da Gabriel a Bremer. E non solo. La Juve, infatti, ha anche la carta Merih Demiral da giocarsi. La Fiorentina ci pensa, visto che l’Atalanta non dovrebbe riscattarlo, e alla Juve pensano ai possibili incastri. Ai bianconeri piacciono molto due centrali viola, il serbo Nikola Milenkovic e il brasiliano Igor.