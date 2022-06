Dal ritiro della sua Nazionale, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato anche del suo futuro, che secondo le recenti voci di mercato potrebbe essere alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo di Nazionale non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite".