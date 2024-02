Il talento dell'Atalanta, Teun Koopmeiners, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro il Genoa."Per una squadra come la nostra che vuole lottare per l'alta classifica è fondamentale. Abbiamo vinto tante partite negli ultimi mesi, ma non siamo ancora contenti. ​Vogliamo fare ancora di più. Mi sento importante in questa squadra, se non faccio gol io possono farlo gli altri. Difficile ma vogliamo la Champions League perché ti dà una sensazione speciale. Il campionato è lungo, ci sono altre squadre forti, vediamo".