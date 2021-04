E' stato lui a riportare il Barça a -1 dall'Atletico Madrid, a riaprire La Liga e ora si gioca il futuro. Decisivo nella vittoria del Barcellona sul Valladolid, Ousmane Dembele tratta il rinnovo con i catalani. Al termine dell'incontro, il tecnico blaugrana Ronald Koeman dice la sua sul francese, che piace anche alla Juve: "Mi piacerebbe che restasse. Ci dà molto con la sua velocità nell'uno contro uno e ha giocato in tutte le posizioni. Sta meglio fisicamente e nella stagione la chiave è stata la sua regolarità nel lavoro. Se fosse per me, chiaro che mi piacerebbe che restasse con noi".