Ronald Koeman, tecnico del Barcellona avversario nei gironi di Champions League della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Ferencvaros: "Sapendo che è successo ultimamente, sappiamo di non essere una delle squadre quotate a vincere la competizione, però possiamo andare lontano. Nel Barcellona si gioca sempre per vincere partite e titoli, in Spagna e in Europa, ma attualmente ci sono squadre meglio attrezzate e maggiormente favorite”.