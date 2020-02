Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Rai Sport anche della lotta scudetto in Serie A tra Juve, Inter e Lazio: "Tifo Lazio: abbiamo anche un nostro ex giocatore coinvolto nella lotta scudetto, cioè Lucas Leiva. E Ciro Immobile è stato un mio giocatore. Dico Lazio, mi dispiace per Sarri e Conte, ma credo che la Lazio sarà una grande sorpresa. Sta disputando una stagione incredibile".



SULLA JUVE - "In generale, penso che la Juventus abbia la squadra più forte e pensavo avrebbe avuto vita più facile in Serie A. Se guardiamo a chi gioca, a chi è in panchina e persino a chi non va nemmeno in panchina direi che è la squadra più forte d'Europa. Al momento, quindi, per me la Juventus è la favorita".