Durante la conferenza stampa, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato anche di quello che sarà il suo futuro.'Non sono molto ‘fedele’. Quando sono andato via dal Borussia Dortmund, ero stato chiaro dicendo che qualcosa doveva cambiare. ‘O vado via io o cambiano molte altre cose’. Per quanto mi riguarda, io sono qui. Se nessuno mi dice di andare via, rimango. Ma significa che forse dovranno cambiare alcune cose, vedremo'.