Sami Khedira risponde alle domande dei suoi follower su Instagram. La prima è: Vorresti tornare a vivere in Spagna? Il centrocampista della Juve non ha dubbi: "Non è una domanda facile, sono tedesco e sono felice quando torno in Germania. Anche in Italia mi sento trattato bene, cibo buono, bel paese e belle persone, anche gli Usa per le vacanze mi sento bene ma per me il paese più impressionante è la Spagna. Ci ho vissuto cinque anni, ho conosciuto persone fantastiche. La cultura, il cibo, tutto. Spero di avere ancora la possibilità di viverci, ovunque. E' un paese fantastico e sono fortunato di aver avuto la possibilità di viverci".



QUANDO PARLI ITALIANO? - A questa risponde direttamente nella nostra lingua: "Non posso parlare come una persona nata in Italia ma credo che il mio italiano è abbastanza buono, capisco quasi tutto ma non è facile parlare ma lo imparo ogni giorni, anche guardando notizie e tv e secondo me non è male ma posso crederci" COSA FAI NEL TEMPO LIBERO? "Prendo cura del mio corpo, ci lavoro molto anche a casa, spendo molto tempo in questo. Non importa se sono a casa con il mio fisioterapista o allenatori privati. Ma mi piace anche uscire, prendere un caffè con gli amici. Amo ascoltare la musica, rilassarmi. Ora ho un nuovo hobby: suonare il piano. Non sono tanto bravo ma mi rilassa e mi piace imparare cose nuove"