In casa Juve sembra essere tutto cambiato in sole due settimane, ma nonostante il clima in cui ci sta vivendo sia di totale entusiasmo, c'è ancora una situazione delicata e che tiene in ansia tutto il popolo bianconero. Si tratta ovviamente della situazione contrattuale di Paulo Dybala che, tarda ancora ad arrivare e a giungo andrà in scadenza, con l'incubo di perderlo a zero che minaccia la società della Continassa. Su questa vicenda ha espresso il suo pensiero anche l'ex calciatrice Katia Serra, la quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera.



'Dybala ha doti incredibili, ma per esprimerle al meglio deve alzarsi di una quindicina di metri, quando si abbassa molto per fare da raccordo tra i reparti perde le sua potenzialità, cioè fornire assist determinanti o trovare la porta. Con un centrocampo a doppia faccia, in grado di garantire le due fasi, mi aspetto che l'argentino giochi più alto per esprimere al meglio le sue qualità. Secondo me Dybala è un fuoriclasse come ce ne sono pochi in giro, perderlo sarebbe un errore da parte della Juve'.