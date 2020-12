David Alaba e Bayern Monaco, l’avventura è finita. Dopo le parole di rottura del Ceo del club Rummenigge, ci ha pensato Oliver Kahn, ex leggendario portiere tedesco ed ora membro del consiglio di amministrazione della società, che ha parlato ai microfoni della Bild del futuro dell’austriaco, accostato anche alla Juventus: “Al momento non ho idea di cosa debba accadere per il prolungamento del contratto con Alaba. Gli abbiamo servito un contratto importante con condizioni molto favorevoli su un tappeto rosso. Doveva solo accettare. Ma David e soprattutto il suo agente Pini Zahavi non hanno voluto seguire questa strada. Sembra che Alaba stia cercando un nuovo club in questo momento e noi dobbiamo accettarlo”.