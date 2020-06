Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato anche di mercato dopo il ko contro il Napoli: "Abbiamo preso ragazzi che non voleva nessuno: Amrabat in prestito, Rrahmani per due milioni, Kumbulla giocava in Primavera. Sono cresciuti e sono diventati ottimi giocatori. I primi due li ho persi, il terzo è sul mercato, dipende dalla società". Juve o Inter, quindi, con i club che tengono le orecchie spalancate e provano a chiudere l'affare. I bianconeri puntano a cifre più che convenienti e magari a un affare che coinvolga qualche contropartita tecnica. Non è una priorità, ma la Juve ci pensa.