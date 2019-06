Junior Firpo, difensore del Betis, accostato anche alla Juventus sul mercato, ha parlato del proprio futuro ai microfoni di TMW. Queste le sue dichiarazioni: "Mercato? Non ci penso, come ho già detto molte volte, adesso ci giochiamo un trofeo molto importante. Giocare in Italia in futuro? È un bel campionato, ci sono squadre importanti e storiche, a me piace anche fare esperienze in altri paesi, ma prima voglio pensare a terminare l'Europeo". I bianconeri sono alla finestra.