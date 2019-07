E' stato a lungo nel mirino della Juventus ma alla fine è stato l'Atletico Madrid a pagare la clausola da 120 milioni di euro per Joao Felix che ha parlato della sua firma con i Colchoneros: "Ho avuto questa opportunità e l'ho colta. Sono qui per dare il mio megio. Ho seguito molto la liga, ho visto l'Atletico vincere il campionato e l'Europa League. Simeone? E' un allenatore che trasmette tanta 'garra' alla squadra, tanta motivazione. Tanti calciatori portoghesi hanno già giocato qui, spero di fare bene come tanti di loro. L'età? Ha importanza ma solo per alcune cose, credo di avere la maturità necessaria per affrontare questa situazione, non penso al fatto che ho 19 anni anche se tutti ne parlano, non credo che sarà un problema".