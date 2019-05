"João Felix, chi è il tuo idolo?": domanda retorica e risposta scontata. Il gioiello del Benfica è cresciuto nel mito di Cristiano Ronaldo e, in un'intervista al sito ufficiale del club portoghese, torna a strizzare l'occhio al fuoriclasse della Juventus.



SOGNO CR7 - "Cristiano sembrava un personaggio di un videogioco, è stato molto strano", spiega João Felix, in riferimento ai primi allenamenti con la Nazionale maggiore: "Non lo avevo mai visto da vicino, quando sono arrivato a casa ho detto ai miei amici che sembrava di stare nella modalità carriera sulla Playstation. Essere con lui nello stesso campo di allenamento è un sogno che si realizza, non ricordo nemmeno quello che ha detto, ma è stata una bella sensazione". Musica per le orecchie della Juve, che si sta muovendo da tempo sulle tracce dell'attaccante classe '99.