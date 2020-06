22 gol in 44 presenze, di cui 13 in 29 partite di Premier League. In Inghilterra, è stata anche la stagione di Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton, che ha attirato su di sé l’attenzione di più di una big, tra cui la Juventus. Il classe ’91 ha parlato a Bolavip dei rumors di mercato sul suo conto: “Mi fa piacere. Non so se sia vero o meno, ma essere accostato a grandi squadre come Manchester United, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City e Juventus è molo bello. Sono squadre che hanno fatto la storia del calcio. Lo prendo come un incentivo, una spinta per continuare a dare di più e crescere nella mia carriera”.