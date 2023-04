Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex trequartista del Cagliari Jeda ha commentato ironicamente la prestazione completamente sottotono della Juve a San Siro nella sfida contro l'Inter.'A saperlo mi mettevo in forma e andavo a giocare io. Inaccettabile non pungere in questa partita. I giocatori possono e devono fare di più'.