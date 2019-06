James Rodriguez è in uscita dal Real Madrid in estate, dopo il termine del prestito biennale al Bayern Monaco. La Juventus lo ha seguito da vicino, a è il Napoli a essere a un passo dal grande colpo. Intanto, James ha parlato del suo futuro dal Brasile, dove sta giocando da protagonista la Copa America con la sua Colombia: "Il mio futuro non lo conosco ancora. Ci penso, sì, ma ci saranno i prossimi giorni per pensarci". I bianconeri restano quindi in corsa, ma attenzione anche al Paris Saint-Germain, con James che può rientrare in una clamorosa operazione di mercato con Neymar a Madrid.