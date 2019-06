Dopo la sconfitta nei quarti di finale della Coppa America per mano del Cile, la stella della Colombia e del Real Madrid James Rodriguez ha parlato del suo futuro. Ronaldo lo vorrebbe alla Juventus ma in questo momento c'è il Napoli in pole position per il calciatore: "Non so ancora dove giocherò nella prossima stagione - ha dichiarato James in zona mista - ho altre tre settimane di tempo per pensarci. Non dipende soltanto da me, bisogna vedere cosa deciderà il Real Madrid".