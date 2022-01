Arrivano ulteriori retroscena su quel che riguarda la trattativa tra la Juve e la Fiorentina per Dusan Vlahovic. Al termine del match contro il Cagliari è stato infatti l'allenatore dei viola Vincenzo Italiano a parlare del futuro dell'attaccante serbo. Queste le sue dichiarazioni nel post partita.



'​La situazione di Vlahovic non è mai cambiata da quando sono arrivato qui. Sinceramente sono situazioni personali e io non c'entro nulla. E' una questione particolare che la società, insieme al ragazzo devono risolvere. Quando parlo con lui parlo solo di quello che accade in campo. Fin quando lo vedo motivato e presente negli allenamenti sono contento. Se le cose iniziano a complicarsi, verso un'altra direzione, si vedrà. Io non so cosa abbia in testa il calciatore e non voglio nemmeno entrarci'.