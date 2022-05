Durante la conferenza stampa alla vigilia dell'ultima e decisiva giornata di campionato, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla vicenda legata al futuro di Ivan Perisic.



'Penso che sia andato oltre, finché non alleni un giocatore non ti puoi rendere conto. Perisic, da avversario, è sempre stato un osservato speciale. Ha fatto una stagione straordinaria, penso che si sia superato. Ci sarà un incontro con la società, spero ci sia una fumata bianca. È un giocatore importante per l'Inter che verrà'.