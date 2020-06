Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla del ko sul campo dell'Atalanta. Ora i biancocelesti sono a -4 dalla Juve prima in classifica. Piani scudetto complicati? "Certamente - dichiara a Sky Sport - non perdevamo da 21 partite, ci spiace, sapevamo che rientrare con l'Atalanta era uno degli avversari peggiori, abbiamo tenuto il campo alla grande, la prima mezzora è stata fatta nel migliore dei modi. Non mi piace perdere, non piace ai ragazzi, li ho visti abbacchiati. Ora dobbiamo recuperare forze, energie. Abbiamo partite ogni 3 partite, penso che siamo gli unici, ormai il calendario è stato fatto, ora pensiamo a recuperare giocatori importanti".