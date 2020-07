Intervistato da Il Corriere della Sera, Lorenzo Insigne ha svelato che l'ex capitano della Juve Alex Del Piero è stato il suo idolo da ragazzino: "A Del Piero, a lui mi ispiravo da ragazzino: il tiro a giro nasce guardando e riguardando le sue perle", ha dichiarato. "Totti mi agente?Sì, mi inviò un messaggio. Gli dissi serenamente che avrei fatto altre scelte. Addio a Raiola? Non c’entra il calcio né, come ho sentito dire, perché con lui dovevo andar via da Napoli. È stata una decisione personale".