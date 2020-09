Oggi Ciro Immobile ha iniziato la sua stagione segnando il definitivo 2-0 per la sua Lazio sul campo del Cagliari. Sembra volersi confermare il centravanti per eccellenza della Serie A di questi anni, dopo aver vinto la Scarpa d'Oro. Intervistato da Sky Sport dopo il match odierno Immobile si è così pronunciato sulla lotta scudetto: "Non so dove metterci nella griglia di partenza e neanche mi interessa: si può migliorare la scorsa stagione, che è stata eccezionale. L'anno scorso non eravamo inizialmente tra le prime quattro, poi prima del lockdown eravamo secondi a un punto dalla vetta. Bisogna soltanto fare bene in campo e non pensare a quello che succederà fino a fine mercato".