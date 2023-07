Tuttosport ha intervistato Domenico, preparatore atletico professionista e consulente di varie società pro di calcio, pallavolo e basket, che ha detto la sua anche sulle condizioni fisiche di Pauldopo l'infortunio. Ecco il suo pensiero sul centrocampista della: "Paul ha chiuso la stagione infortunato, con gli stress che conosciamo bene. È tornato prima degli altri alla Continassa perché ha seguito dei protocolli di riabilitazione durante le vacanze e ha dovuto effettuare dei test di controllo della sua condizione, verifiche da effettuarsi prima dell'inizio del ritiro per non arrivare con brutte sorprese a ridosso della tournée. Occhio anche al suo dimagrimento, si è alleggerito rispetto a Manchester e al volume di massa muscolare con cui era arrivato l’anno scorso per il lavoro che gli avevano fatto fare in Inghilterra: ha perso molti chili con un possibile e probabile vantaggio in termini atletici".