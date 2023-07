Dusanè pronto a tornare. Il numero 9 bianconero è rientrato oggi alla Continassa insieme a buona parte dei compagni, ma le voci sul suo futuro sono ancora vive, soprattutto quelle che lo portano lontano da Torino. Cosa farà? E, ancora più importante, come sta? Come si legge su Tuttosport: "Al fine di avere le auspicate garanzie sulla sua condizione fisica, talvolta minacciata dagli echi della pubalgia, dopo un’estate – in vacanza tra Grecia e Spagna – condivisa (anche) con il preparatore personale Uros Domazet. Uno che non lascia nulla al caso e che, nei confronti della punta della Juventus, nutre la massima fiducia: «Vedrete, quest’anno supererà quota 30 gol!», la sua previsione".