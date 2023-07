Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato del futuro di Fabiano, obiettivo di mercato della Juventus. E sul giovane terzino sinistro, classe 2000, ha spiegato: "Non voglio fare nomi di squadre. Ci sono alcune trattative in corso, ma non abbiamo l'esigenza di cedere Parisi a tutti i costi. Tecnicamente è pronto per il salto, ma ciò non significa necessariamente che lo venderemo. In questo momento ci sono delle società interessate a lui con le quali stiamo trattando".