Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, toccando anche il tema di un giocatore in prestito dalla Juventus destinato a rientrare a Torino: "Valuteremo tutte le opzioni, Semplici è a conoscenza di queste direttive. Ci saranno entrate e uscite. Se ci dovesse essere una richiesta per Cragno, la valuteremo, potrebbe andare via".



NAINGGOLAN - "ll tormentone di Radja Nainggolan ci sarà. Ieri mi sono incontrato con l’Inter che non ha la minima intenzione di venire incontro alle esigenze del Cagliari. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, fare le opportune valutazioni e andare avanti. Sono orgoglioso di avere avuto un giocatore ma soprattutto un uomo come lui in squadra. Vedremo, il suo non è affatto un discorso semplice".



DANIELE RUGANI - "Non rientra nei nostri piani sempre per un discorso economico".



NANDEZ - "Vogliamo tenere i giocatori più importanti ma questo non lo determiniamo noi, lo determina il mercato e sono i contratti che portano il giocatore a chiedere di andare via. Nel futuro del Cagliari Nahitan occupa una casella importante ma se ci sarà un’offerta, quella sarà valutata".



GODIN - "Il Cagliari di domani non si può permettere certi tipi di ingaggi. Parliamo solo in termini economici, un’uscita del genere ci permetterebbe di prendere altri giocatori".