Oliver Mintzlaff, direttore generale del Lipsia, parla del futuro di Timo Werner, uno degli attaccanti che fa più gola ai top club europei e che è stato accostato anche alla Juventus: "Non ci ha ancora detto che se ne vuole andare - le sue parole - e non deve farlo, ha un contratto fino al 2023". Secondo i media tedeschi Werner ha anche una clausola da 60 milioni di euro. La Juve e le altre pretendenti, però, sono state avvisate: se Werner non se ne vuole andare non sarà il club a cacciarlo.