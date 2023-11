Walace, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a Radio Serie A del suo compagno di squadra, Samardzic, obiettivo della Juve: "Questa società è in grado di riconoscere i giocatori con una grande potenzialità in grado di diventare campioni. Samardzic è uno di questi che andrà a vincere scudetti. Io ho la fortuna di vederlo ad ogni allenamento e quello che fa vedere è devastante. Non gli manca niente per fare il salto di qualità, solo il contatto fisico ma credo che ci arriverà. È già pronto per una grande squadra. Mi dispiace per quanto successo quest’estate ma qui ha la possibilità di giocare sempre e sa che in questa piazza è un giocatore importante."