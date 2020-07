Il Bayern Monaco si tira definitivamente fuori dalla corsa per Kai Havertz: "Davanti a noi c'è una grande sfida finanziaria. Se anche lo volessimo, non potremmo permettercelo quest'anno". Sincerità da parte del CEO del club tedesco Karl-Heinz Rummenigge, che ai microfoni della Bild ha spiegato come il giocatore sul quale c'è anche la Juventus al momento non interessa al Bayern. I bianconeri invece continuano a seguirlo con interesse senza mollarlo, in attesa di trovare il momento giusto per fare un tentativo.