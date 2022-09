, difensore della, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della sfida di domani contro la. Ecco il suo commento: "Il ko di Udine è duro da accettare, a parte l’azione del gol subìto abbiamo tenuto sotto controllo la gara. Comunque ora dobbiamo pensare alla Juve sapendo quanto sia importante questa sfida. Vogliamo i tre punti.? Un bravo ragazzo, ha lavorato sodo per raggiungere certi livelli e ora segna anche su punizione (ride, ndr.). Penso che nel suo ruolo possa far parte dei 4-5 migliori".