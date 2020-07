Mauro Icardi, attaccante del PSG, ha concesso una lunga intervista a France Football, nella quale ha parlato anche del rapporto con il tecnico Thomas Tuchel: "In un certo senso mi ha dato le chiavi di PSG, se così posso dire, dandomi immediatamente la possibilità di giocare. Ci parliamo molto. Mi dice come vede le cose, mi dà molti consigli per migliorare. Abbiamo un ottimo rapporto".