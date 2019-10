Mauro Icardi, oggi al Paris Saint-Germain in prestito dall'Inter, è stato a lungo accostato alla Juventus in estate. Oggi, però, pensa soltanto al PSG, come ha dichiarato al sito ufficiale del club: "Il mio obiettivo è quello di dare il meglio per la maglia del PSG. Alla fine del campionato vedremo cosa succede. È ancora troppo presto per dire qualcosa. Voglio godermi questa stagione, segnare e vincere con il PSG. Sono abituato alla pressione, in Argentina e in Italia. Quando si vince, tutto va sempre bene. In Italia, è stato creato un circolo vizioso con parte della stampa e si è finito per parlare troppo di tutto ciò che mi riguardava. Questo non è il caso di Parigi. Tuchel? Mi chiede di fare goal. Il mio ruolo è lo stesso di quello che avevo all'Inter: segnare. La concorrenza con Cavani è sana e positiva".