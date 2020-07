1









Intervenuto sui canali ufficiali del PSG, Mauro Icardi ha parlato del suo trasferimento a titolo definitivo al club parigino. Per diverse stagioni la Juve è stata alle sue calcagna senza mai riuscire a chiudere l'affare. Maurito però non ha rimpianti: "È stato importante per me fare un grande passo nella mia carriera. Ho 27 anni, ho trascorso molto tempo in Italia. Volevo venire in un club come il Psg per vincere titoli e giocare ai massimi livelli. Questo è ciò che mi ha fatto desiderare di cambiare e progredire nella mia carriera".