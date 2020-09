Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter a San Siro. Nonostante il ritorno in campo tiene ancora banco il mercato con Chiesa accostato alla Juve. Iachini però non teme la partenza dell'esterno viola: "Ho dovuto frenarlo in allenamento - dichiara -, sta avendo un comportamento esemplare a dimostrazione di quanto sia attaccato alla maglia. Mercato? Al 95% siamo a posto ma pronti per eventuali opportunità".