Tuttosport ha intervistato Beppe, uno tra i pochi ad aver allenato sia Domenico(al Sassuolo) che Dusane Federico(alla Fiorentina), ovvero i tre potenziali componenti del "nuovo" attacco della. Ecco il suo pensiero: "Un tridente Berardi-Vlahovic-Chiesa sarebbe tanta roba. Sono perfetti per giocare insieme, hanno caratteristiche che si sposano alla perfezione. Con un trio così la Juve può vincere lo scudetto".E su Berardi, in rotta con il: "Se è pronto per il grande salto? Certamente. Non ci sono dubbi: Berardi è uno da Juventus. Domenico è pronto per fare la differenza anche in una big. Merita di giocare ai massimi livelli. In questi anni poi è cresciuto tanto anche sul piano della leadership in campo e nello spogliatoio: ha grandi qualità umane oltre che tecniche. Non è vero che rende solo se gioca largo a destra nel 4-3-3. Sicuramente in quella posizione ha fatto benissimo, ma con me ha giocato tante volte da attaccante. Io a Sassuolo utilizzavo il 3-5-2 come modulo e Mimmo andò in doppia cifra. Perciò non ho dubbi: può tranquillamente fare la punta in un attacco a due".