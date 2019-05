Elseid Hysaj, terzino destro del Napoli, accostato anche alla Juventus sul mercato la scorsa estate, ha parlato del suo futuro all'emittente albanese Digitalb: "Sono assolutamente pronto per una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare: voglio fare nuove esperienze, magari provare a vincere qualcosa. Per me gli anni si Napoli sono finiti". I bianconeri, però, sembrano ormai essersi diretti verso altri obiettivi per rinforzare la fascia destra in ottica futura.