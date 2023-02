Il difensore della Juventus Next Genha parlato a JTV dopo la gara di ieri sera contro il Fogglia. Le sue parole:"Mi stavano chiudendo le linee di passaggio, quindi ho continuato a dribblare e poi mi sono trovato vicino alla porta e ho calciato"."Dopo il primo gol che ho fatto abbiamo iniziato a giocare di più e li abbiamo spinti più indietro"."Mi trovo molto bene, anche adesso che sto andando bene. Sto bene con i compagni, parlo con tutti. All’inizio era difficile, la Serie C è più fisica, con palla lunga e contro attaccanti più grossi e alti. Mi sto abituando bene però"."Se facciamo veramente bene possiamo anche giocarcela per andare in Serie B, ma non si sa mai. Vediamo e speriamo".