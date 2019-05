Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha parlato del possibile arrivo di Leroy Sané, gioiello del Manchester City e obiettivo di mercato della Juventus, tra i bavaresi sulle pagine della Bild: "Non ho ancora una cifra esatta sul valore del suo cartellino, ma penso che dal punto di vista finanziario sia molto difficile portare Sané al Bayern". I Citizens non hanno intenzione di lasciar partire il proprio talento per meno di 100 milioni di euro, nonostante i rapporti con il suo manager, Pep Guardiola, siano da tempo in crisi.