Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di FAZ, parlando di Kai Havertz, trequartista del Bayer Leverkusen seguito da tanti top club in Europa, tra cui, oltre i bavaresi, anche Chelsea e Juve: "Sono sicuro che dopo Sané non ci saranno altri grandi acquisti da parte nostra. Havertz è un grande giocatore, ma al tempo del coronavirus, dopo un acquisto da 50 milioni, non posso immaginare un altro colpo da 70-80 milioni".