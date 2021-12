Disi parla tanto e bene. Anche in ottica mercato: l'attaccante argentino del River Plate è stato accostato anche alla, a caccia di un "9". E una benedizione non da poco arriva da chi, con la maglia bianconera, ha scritto pagine importanti nella storia recente:. "Mi piacerebbe vederlo in Europa, è il miglior '9' che il River Plate ha. Se mi somiglia? Per come si muove, per come utilizza i due piedi e per la voglia di imparare e trionfare si avvina a me, sì. Se gli viene data la libertà di svariare su tutto il fronte offensivo diventa inarrestabile".