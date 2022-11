L'ex centrocampista di Juve e Lazio, Hernanes, ha rilasciato un'ampia intervista ai microfoni de Il Messaggero, dove ha parlato anche di Milinkovic-Savic, da sempre obiettivo di mercato della Juve.'Sergej invece è tra i più forti centrocampisti d’Italia e non solo. La prospettiva positiva però è che tutti gli altri compagni dovranno prendere questa situazione come uno stimolo per dare ancora di più'.